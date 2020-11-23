Цена на электроэнергию в Украине для бизнеса за І полугодие 2020 года были в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского союза, а для населения - в 4,5 раза меньше.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на данные статистической службы ЕС - Eurostat.

По данным Eurostat, в первом полугодии 2020 года конечная цена на электроэнергию для небытовых потребителей в Украине составила 0,071 €/кВт.ч или 2,04 грн/кВт.ч, по курсу НБУ.

В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС в данный период составило - 0,153 €/кВт (4,38 грн/кВт), что в 2,14 раза больше чем в Украине.

Если сравнить с сопредельными странами ЕС, стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине меньше чем в: Словакии - в 2,2 раза, Польше - в 1,8 раза, в Румынии - 1,7 раза, Венгрии - в 1,7 раза.

При этом, по данным европейской статистической службы, стоимость электроэнергии для населения в Украине, в І полугодии 2020 года составляла - 0,047 €/кВт.ч (или 1,33 грн/кВт.ч, по курсу НБУ), что в 4,56 раза меньше среднего показателя стоимости э/э для населения в ЕС - 0,213 €/кВт.ч (6,08 грн/кВт.ч).

Напомним, последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года.