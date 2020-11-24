Эксперты рассказали, что ждет украинцев в случае введения локдауна

Украина пока сдерживается от радикальных шагов и придерживается более мягких карантинных ограничений, но эксперты уже предупреждают о последствиях после введения локдауна, передает РБК Украина.



Зарплаты в Украине

В 2021 году прогнозируют увеличение минимальной заработной платы на 30%. Эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский объяснил, что хотя правительство и увеличивает минимальную зарплату, но если то же правительство прибегнет к локдауну, то украинцам следует ожидать уменьшения среднемесячной зарплаты.

Эксперт пояснил, что средняя заработная плата в Украине до весеннего карантина составляла около 11 тысяч гривен, а после введения ограничений опустилась до 9 тысяч гривен.

Цены на продукты

Карантин, в том числе и выходного дня непосредственно влияет на формирование цен на продукты. Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что большого роста цен не будет из-за того, что люди не готовы покупать дороже.

"Очевидно, что вырастет цена на хлеб, овощи поднимутся до прошлогоднего уровня", – добавил он.

Тарифы на коммуналку

Эксперты говорят, что тарифы останутся стабильны, единственное – нельзя предсказать цену на газ, ведь она формируется рынком. Поэтому могло быть и лучше, но не все так плохо. Ведь на экономику влияет очень много факторов, начиная от здоровья каждого из нас и заканчивая политической стабильностью. Очевидно нас ждет тяжелое время и повторение мартовских событий.

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