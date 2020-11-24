Украинский олигарх Игорь Коломойский искусственно создавал проблемы канадской компании TIU Canada, которая имеет солнечную станцию под Никополем, чем заставлял канадских инвесторов к продаже ему этой солнечной электростанции

Об этом сообщил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко на своей странице в Facebook.

По его словам, сначала Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит олигарху Игорю Коломоському, отключил от сети солнечную электростанцию, которую построили канадские инвесторы. А потом олигарх предлагал инвесторам продать эту электростанцию ему.

«В недавних переговорах с TIU Canada (владельцы электростанции) в частной беседе Коломойский предложил канадским инвесторам выкупить у них электростанцию. И эта информация уже пошла по рассылкам иностранных инвесторов в Украине и по отчетам экономических отделов западных посольств», - написал Зинченко.

По его мнению, такие действия Игоря Коломойского уничтожают международный имидж страны и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

«Говорят, западные инвесторы не любят, когда их заставляют что-то продавать с пистолетом у виска или с заломленными руками. А иностранные правительства очень хорошо помнят такие эпизоды.

На улучшение инвестиционного климата в Украине при Зеленскому и Слуге Народа надеяться не стоит - будет только ухудшаться», - прогнозирует Зинченко.

Напомним, недавно стало известно, что в марте этого года Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит Игорю Коломойскому, отключил от сети расположенную рядом небольшую солнечную станцию компании TIU Canada без всяких законных на то оснований.

По мнению народного депутата Алексея Гончаренко, олигарх Коломойский не дает иностранным инвесторам в "зеленую" энергетику работать в Украине, поскольку фактически вручную отрезал провода солнечной электростанции, построенной за счет канадцев.

Депутат отметил, что сейчас канадцы пытаются в судебном порядке защитить свои интересы и получить возмещение за нанесенный ущерб. И заверил, что депутаты Парламентского межфракционного объединения "Чистая энергия-здоровая окружающая среда", к которому относится и он, окажут инвесторам поддержку в борьбе с олигархом.

Как сообщалось, в июле профильные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало стопроцентную выплату тарифа и погасить до конца 2021 года долг (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы "Гарпок" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% произведенной "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться за счет кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общий размер исковых достиг 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы ранее раскритиковали Украину за финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.