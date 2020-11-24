Повышение тарифа на передачу электроэнергии увеличит расходы ресторанного бизнеса и, чтобы выжить, заведения вынуждены будут сокращать персонал или временно приостанавливать работу.

Об этом заявил львовский ресторатор Андрей Худо, совладелец более 100 ресторанов в эфире телеканала «Украина 24».

"Совсем не вовремя идет повышение тарифа на передачу элекроэнергии. Потому что идет зима, это тяжелый период, большие счета по газу и по электрике. Кроме этой проблемы, вопрос еще закрытия, локдаунов, невозможность работать заведению», - рассказал Худо.

По его словам, чтобы не накапливать убытки, заведения общественного питания вынуждены сокращать сотрудников или же приостанавливать свою деятельность на какое-то время, а то и вообще закрываться.

«Мы реагируем на эти вызовы сокращением персонала, закрытием заведений, которые генерируют убытки, или их консервацией до весны, если это наше помещение», - пояснил Худо.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.

Наполним, ранее министр экономического развития Игорь Петрашко обещал малому бизнесу программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая так и не заработала.