ДТЭК Нефтегаз получил награду «Эко-Оскар» в рамках проекта «Эко-Трансформация» за внедрение экологичных технологий в сфере газодобычи

Цель проекта – отметить компании, которые имеют апробированные успешные решения по защите окружающей среды и стимулируют экологические изменения в государстве.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что в ДТЭК Нефтегаз внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015 и реализуются проекты, направленные на защиту окружающей среды, на всех этапах производства – от геологоразведки и бурения до добычи и подготовки газа.

Компания успешно строит сверхглубокие скважины с применением передовых технологий утилизации отходов. Одна из них – безамбарный метод бурения, который соответствует мировым экологическим стандартам. Буровой шлам очищается с помощью новейшего оборудования, которое позволяет эффективно отделить выбуренную породу от бурового раствора. В дальнейшем отходы передаются лицензированным организациям, а очищенный раствор используется повторно. Применение современных буровых растворов позволяет уменьшить образование отходов после строительства скважин на 30% и сократить использование водных ресурсов.

Также эксперты отметили, что ДТЭК Нефтегаз применяет инновационные способы геологоразведки, внедряет экологически чистые технологические решения на установках подготовки газа, которые помогают снизить объемы выбросов в атмосферу, и обеспечивает регулярный экологический мониторинг состояния всех компонентов окружающей среды на территориях присутствия.

«Ответственное отношение к окружающей среде, охрана труда и промышленная безопасность — ключевой принцип работы нашей компании. За 7 лет мы инвестировали в это направление более 250 млн грн. Мы внедряем современные экологичные технологии по всей производственной цепочке добычи углеводородов. Таким образом, системные инвестиции и инновации позволяют ДТЭК Нефтегаз не только увеличивать добычу газа и приближать энергонезависимость Украины, но и способствовать сохранению экосистем», – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Напомним, что компания ДТЭК определила 12 целей ООН в области устойчивого развития в качестве своих приоритетов и включила их в стратегию ESG.