За 7 месяцев карантина в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Донецкой областях и в Киеве операторы системы распределения, входящие в операционный холдинг ДТЭК Сети, предоставили консультации и выполнили 4,4 млн заявок клиентов и устранили 47,5 тыс. аварий на энергооборудовании.

За период карантина операторы систем распределения ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети ликвидировали 47,5 тыс аварий на территории, где проживает и работает 13 млн человек: в г. Киев, Киевской области, г. Днепре и Днепропетровской области, Донецкой области, г. Одессе и Одесской области.

«ДТЭК заботится о своих клиентах. Электросети – это инфраструктура, которая является основой всех сфер жизни современного человека. Поэтому важно, чтобы эта инфраструктура работала надежно и стабильно 24/7, даже в условиях карантина» - сообщил генеральный директор ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Кроме того, за 7 месяцев карантина энергетики приняли 4,4 млн обращений и запросов. 90% - через дистанционные каналы обслуживания. Самым популярным среди потребителей является телефон – 3,7 млн телефонных звонков. На втором месте Центры обслуживания клиентов – потребители обратились 427 тыс. раз. Еще 285 тыс сообщений были получены через электронные ящики, сайты и страницы Facebook энергокомпаний.

В ДТЭК Сети заявили, что в карантин уделили особое внимание развитию онлайн-каналов коммуникации:

«Мы продолжаем развивать онлайн-сервисы для наших клиентов. Карантин стал для нас дополнительным стимулом для развития дистанционных каналов обслуживания клиентов. Например, в Киевской области мы запустили мобильное приложение «Мережі онлайн», через которое клиенты могут передать показания счетчика, сообщить о неисправности или об аварии, в будущем – заказать услуги присоединения к сетям», - прокомментировал Иван Гелюх.