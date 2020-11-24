Минэкономики ничего не предлагает для поддержки бизнеса, который несет колоссальные убытки из-за карантина

Об этом написал народный депутат Сергей Магера на своей страничке в Facebook.



«Я не вижу никаких инициатив, предложений, проектов и стратегий относительно реальной поддержки людей и бизнеса в условиях карантина и пандемии. Не предлагается никаких компенсаторов. Никого не интересует, что бизнес несет колоссальные убытки. Никто не спешит ему на помощь», - написал Магера.



По его словам, Министерство экономики полностью отстранилось от происходящих процессов, предоставив бизнесу самостоятельно искать возможности для выживания во время коронакризиса.



«Экономический блок правительства в борьбе с пандемий не заметен от слова вообще. Как следствие – самый неудачный министр в действующем Кабмине – это однозначно Петрашко», - отметил Магера.



Ранее народный депутат фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко заявил, что за 8 месяцев министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики.



В свою очередь политолог Кирилл Сазонов считает, что министр экономики Петрашко полностью провалил работу по поддержке малого и среднего бизнеса, и его нужно менять.



Ранее группа народных депутатов заявила, что за время, что Петрашко находится на должности главы экономического ведомства, основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали постановление об снятии Петрашко с должности из-за неудовлетворительной работы.



