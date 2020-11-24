С развитием «зеленой» энергетики доля производства тока на теплоэлектростанциях (ТЭС) постепенно уменьшается, соответственно в стране меньше сжигается угля

Об этом отметил эксперт UABIO Владимир Крамар, сообщается на странице Биоэнергетической ассоциации Украины в Facebook.



По словам эксперта, согласно данным потребления электроэнергии, производимой различными генерациями в течение 2016-2020 годов, наблюдается тенденция к снижению доли ТЭС в общем объеме, которая примерно соответствует росту доли производства тока из возобновляемых источников энергии.



«Несмотря на уменьшение потребления электроэнергии в целом и рост ее производства из ВИЭ, доля производства электроэнергии АЭС в среднем остается на одинаковом уровне, а доля производства на ТЭС постепенно уменьшается — это показал анализ изменения доли различных источников электрической генерации, произведен помесячно с 2016 года», - сообщил Лавочник.



При он сделал вывод, что формулировка «зелено-угольный парадокс», когда производство зеленой электроэнергии способствует увеличению производства тока на угольных ТЭС, безосновательно используют в Украине, поскольку отсутствие такой ситуации подтверждает статистика.



В частности, в начале 2016 года, когда доля выработки тока «зеленой» генерацией была около 0%, доля тока ТЭС составляла 34%, в августе 2020 года доля тока из ВИЭ выросла до 7%, а доля ТЭС снизилась до 27%.



Как сообщалось, по итогам 7 месяцев 2020 года Украина произвела 12,7% экологической энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,9% в аналогичном периоде 2019 года.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse.

В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, что ухудшает ситуацию в экологии.

Страны Европы, в т. ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за рубежом. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вред.