Только полная синхронизация энергосистемы Украины со странами Европейского союзу окончательно прекратит все политические спекуляции о допустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси

Об этом сообщил эксперт в энергетических вопросах Геннадий Рябцев.

«После завершения его реализации объединенная энергетическая система Украины должна быть физически отсоединена от энергетических систем России и Беларуси, что прекратит любые разговоры о том, как энергия из этих двух стран может повлиять на цены, на тарифы, на функционирование украинской экономики и прочее. Ждать осталось недолго, план рассчитан до 2023 года», - сообщил Рябцев.

До этого, чтобы снять разговоры об импорте, будет достаточно решения СНБО.

«Эта тема может стать предметом обсуждения лишь в том случае, если Совет национальной безопасности и обороны Украины примет политическое решение, запрещающее любые торговые отношения с Российской Федерацией как с государством-агрессором», - добавил Рябцев.

По его мнению, обсуждение возможности и невозможности импорта электроэнергии на сегодняшний день неактуально.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила свыше 1 млрд кВт-час электроэнергии. По оценкам экспертов, прямой ущерб энергосистеме от этого импорта составил 3 млрд грн. Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.