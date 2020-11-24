В случае обнаружения свалки с медотходами граждане могут обратиться в Госэкоинспекцию с жалобой.

Как пишет Знай.юа, о том, как это сделать, сообщается на сайте Госэкоинспекции.

«Что делать, когда во время прогулки вы увидели свалку, с большим количеством медицинских отходов или пакетов со значком биологической опасности?

В этом случае вы должны обратиться в Государственную экологическую инспекцию. Чтобы подготовить жалобу в ДЭИ, вам необходимо:

- Зафиксировать несанкционированную свалку с медотходами на фото или видео;

- Установить координаты места размещения мусора;

- Отправить обращение на электронную почту [email protected] или позвонить на горячую линию инспекции по номерам: +38 (044) 521-20-38, 38 (044) 521-20-40», - детализировал председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

Госэкоинспекция зарегистрирует жалобу и в рамках проверки свалки привлечет виновных к ответственности или же обратится в милицию для проведения расследования.

«Работники Госэкоинспекции зарегистрируют ваше обращение и осуществят проверку указанной локации.

За незаконное размещение отходов предусмотрена административная ответственность по статье 82 Куоап – штраф от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов (340 – 1360 гривен).

Кроме того, в случае выявления загрязнения отходами воды и почв, засорения лесов для нарушителей также предусмотрено взыскание убытков за вред окружающей среде, которые могут достигать миллионов гривен.

Если виновные по факту засора не установлены, Госэкоинспекция обращается в правоохранительные органы для начала расследования», - пояснил Андрей Малеванный.

Председатель ДЭИ также напомнил, что вскоре инспекция по поручению премьер-министра будет проводить проверки субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с обращением с отходами.

"А сейчас ДЭИ по поручению премьер-министра Украины готовится к проведению проверки соблюдения природоохранного законодательства на предприятиях, которые перевозят и утилизируют медотходы», - добавил Андрей Малеванный.

Всего в течение 2019 года в Украине образовано примерно 100 тысяч тонн медотходов. Согласно санитарным нормам они должны быть утилизирован, а не вывозиться на полигоны, однако нередко случаются нарушения этих правил.

"В течение прошлого года в украинских медучреждениях образовалось около 100 тысяч тонн медицинских отходов. По итогам этого года цифра будет значительно больше, учитывая пандемию коронавируса.

Поэтому сейчас правильная утилизация медицинских отходов является особенно важной. Медотходы представляют опасность не только для людей. Остатки химических веществ на медвідходах могут проникать в почву и воду, вызывая катастрофу для всей экосистемы.

Согласно государственным санитарно-противоэпидемическим правилам и нормам по обращению с медицинскими отходами учреждения здравоохранения обязаны передавать медотходы перевозчикам, а те, в свою очередь, на утилизацию. Вывоз такого мусора на полигоны строго запрещен.

Однако нередко эпидемически опасные отходы выбрасываются в обход запретов - в лесах, заповедниках, на побережьях рек», - сообщил Андрей Малеваный.