Решение Госрегуляторслужбы, которая заблокировала списание железнодорожных вагонов из-за возраста, позволит бизнесу зарабатывать в кризис, а не нести убытки из-за дефицита подвижного состава.
Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.
«В вагонах высшей математики нет на самом деле – это железо, которое ходит достаточно много лет, и может еще эксплуатироваться. Списание вагонов из-за возраста - это глупость чистой воды», - сказал Бондарев.
По его мнению, для «Укрзализныци» первоочередной является проблема высокой изношенности железнодорожных путей, и именно в их ремонт сейчас необходимо инвестировать, а не в обновление вагонного парка. Он также подчеркнул: списание старых вагонов спровоцировало бы их дефицит на рынке перевозок, и бизнес понес бы из-за этого значительные убытки.
«Компании без вагонов зарабатывать не будут», - отметил Бондарев.
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Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.
Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.
В то же время генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что решение о сокращении сроков эксплуатации железнодорожных вагонов ударило бы прежде всего по «Укрзализныце», которая вынуждена была бы списать большинство полувагонов и все зерновозы.