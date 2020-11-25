C 2021 г. стоимость 1 кВт.час электроэнергии как товара в конечном тарифе для населения станет отрицательной, а установленный государством тариф даже не будет покрывать затраты на доставку тока к домохозяйствам.

Об этом сообщил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«У нас для населения по-прежнему есть 0,90 грн/кВт.час за первые 100кВт.час и 1,68 грн/кВт.час свыше, что за вычетом НДС, новых тарифов облэнерго и «Укрэнерго» на 2021 будет ниже 0. Полная победа социализма», - сообщил Вовк на своей странице в Facebook.

По данным Еврокомиссии за II квартал 2020 г., на которые ссылается экс-глава НКРЭКУ, в Украине в 4 раза ниже тариф на электроэнергию для населения чем в среднем в Европе.

Например, минимальная цена среди европейских стран в Венгрии – по официальному курсу в гривнах она составляла 3,70 грн/кВт.час, самая высокая - в Германии 10 грн/кВт.час. Средняя в Европе – 7,15 грн/кВт.час.

Напомним, последний раз тариф на электроэнергию для населения пересматривался в марте 2017 г. По состоянию на конец 2020 г. в Украине самая низкий тариф на электроэнергию для населения не только среди европейских стран, но ниже чем в России и Беларуси.