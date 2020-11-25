На YouTube-канале «Знай ua» ведущая Екатерина Котенкова рассмотрела возможные проблемы, которые вскоре ожидают украинцев.

Она напомнила, что, согласно прогнозу Организации Объединённых Наций, 9 миллионов жителей нашей страны окажутся за чертой бедности в результате экономического кризиса, вызванного эпидемией COVID-19. Ожидается, что украинской экономике предстоит рецессия, наиболее сильная за последние десять лет.

Только за период с марта этого года упали доходы у 80 процентов семей, их задолженность увеличилась на 15 процентов. В сорока процентов семей кто-то потерял работу.

Однако парламентарий Галина Третьякова ранее сообщала, что наше государство не в состоянии платить пенсии и пособия.

Одна из причин нынешнего положения состоит в том, что, по самым скромным подсчётам, почти треть национальной экономики находится в тени.

Кроме того, население Украины сокращается и стареет. Традиционно принято считать, что в нашей стране живёт 42 миллиона человек, но это давно уже не так. Эксперты называют гораздо меньшие цифры, некоторые – до 25 миллионов. Кроме того, если в 1991 году только 18,7 процента украинцев было старше 60 лет, то сейчас таких уже почти четверть. И именно пожилым людям от пандемии коронавируса пришлось тяжелее всего.

Кроме того, практически рухнула рождаемость. В последний год существования Украинской ССР на её территории родились 657 тысяч младенцев, а в 2019 году в два с лишним раза меньше – 308 тысяч.

Кроме того, налицо тяжёлая финансовая ситуация. Из-за ослабления гривны в начале осени рост зарплат, считая в иностранной валюте, замедлился. До конца нынешнего года, по прогнозу экспертов, они уже не вырастут, а каких-то перемен к лучшему стоит ждать не ранее весны.

Дополнительные проблемы ожидаются и от нового карантина. Согласно опросу, устроенному в сентябре группой «Рейтинг», 61 процент украинцев опасается последствий пандемии, а сама она внушает страх только 29 процентам.

Недаром наши граждане так легкомысленно относятся к методам защиты от инфекции, хотя за сутки в стране заражается не менее 12 тысяч человек.

Наша власть, как отмечает Котенкова, не видит выхода из ситуации. Остаётся надеяться, что его видит хоть кто-то.

Ранее сообщалось о росте минимальной зарплаты.

Также давался прогноз относительно ситуации с пенсиями.