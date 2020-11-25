Повышение тарифа на передачу электричества напрямую населения Украины не касается. Но люди обязательно ощутят его на себе, так как подорожают товары и услуги, в том числе первой необходимости – например, выпечка и коммунальная сфера. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в эфире телеканала «Украина 24».

«Напрямую повышение тарифа на передачу электричества на населении не отразится. Но косвенно – безусловно. Хлеб подорожает, например, потому что при его производстве тратится электроэнергия. Водоснабжение – там тоже затраты электроэнергии. То есть, продукты и услуги подорожают», - пояснил экономист.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что из-за повышения тарифа промышленные предприятия будут вынуждены сократить десятки тысяч работников. А львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электричества будут временно приостанавливать либо и вовсе замораживать работу.