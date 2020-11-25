Из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии промышленные предприятия будут вынуждены сократить десятки тысяч работников. Об этом написал президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке для «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что тариф на передачу электроэнергии был вдвое повышен всего полгода назад, и это было предельным уровнем, который может выдержать промышленность.

«Тогда мы честно сказали: это максимальное повышение, которое сможет пережить отрасль. Но нас не услышали. И уже с 1 декабря цена вырастет еще на 30%», - написал Каленков.

По его словам, очередное повышение тарифа приведет к дополнительным миллиардным затратам для промышленности, что сделает неконкурентоспособной их продукцию. В итоге предприятия вынуждены будут сокращать работников, чтобы выжить.

«В условиях кризиса, промышленность борется за каждую гривну себестоимости. Решение, которое сейчас принимает НКРЭКУ, - это дополнительные миллиарды гривен, которые украинская промышленность должна будет заплатить. Наша продукция станет неконкурентоспособной, десятки тысяч рабочих мест окажутся под угрозой сокращения», - объяснил Каленков.

Причем увольнять сотрудников, по его словам, вынуждены будут не только промышленные предприятия, но и компании смежных, а также обслуживающих отраслей. «Грузы металлургов и горняков составляют более 40% грузов Укрзализныце и более 45% грузов морских портов Украины», - отметил Каленков.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Анатолий Акимочкин прогнозирует, что повышение тарифа на передачу электроэнергии уничтожит угольную отрасль и оставит шахтеров без работы.