Мощность работающих энергоблоков АЭС с 22 по 25 ноября выросла на 11,8%, в результате подключения к сети энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на данные НЭК «Укрэнерго».

Согласно информации системного оператора, 20-22 ноября общая мощность атомной генерации (на время максимального энергопотребления) составила 8,5 ГВт, а по состоянию на 25 ноября она выросла до 9,5 ГВт.

По состоянию на 12: 20 25 ноября, в энергосистеме работало 11 энергоблоков АЭС общей мощностью 9 561 МВт.

25 ноября доля АЭС в структуре производства (на время максимального потребления) достигла 46,2%, тогда как 22 ноября она составляла 40,9%.

Напомним, в середине ноября из-за задержки с проведением ремонтных работ на энергоблоках АЭС произошли изменения в структуре генерации, что привело к временному повышению оптовых цен на электроэнергию.

Ситуация стабилизировалась в 20-х числах ноября после подключения к энергосети энергоблока №2 Запорожской АЭС.