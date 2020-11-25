Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров вошел в топ-25 лучших топ-менеджеров Украины по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и был удостоен награды в номинации «Стратег».



Игорь Щуров возглавляет нефтегазовый бизнес ДТЭК начиная с 2011 года. Составители рейтинга отметили, что под его руководством компания нарастила добычу газа более чем в три раза и ежегодно демонстрирует рекордные для отрасли производственные показатели. Также за это время ДТЭК Нефтегаз стал лидером глубокого бурения, одной из наиболее инновационных и высокотехнологичных компаний газодобывающего сектора Украины.



«ДТЭК обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины. Каждая награда и оценка общественности подтверждает правильность выбранной нами стратегии. Потому что добыча газа жизненно важна для страны, как с точки зрения наполнения бюджета, так и в вопросе энергетической безопасности», – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.



При формировании финального списка топ-25 лучших управленцев учитывались такие критерии как личная, инновационная и корпоративная эффективность, рентабельность компании за прошлый год, а также оценка экспертного жюри и редакционной коллегии.