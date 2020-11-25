Укрзализныця продолжает диалог с органами государственной власти и настаивает на отмене или значительном уменьшении размера налога за землю, который с 2019 года платит государству в размере около 4 млрд грн в год. Как пишет Сегодня, эти средства компания могла бы инвестировать в обновление железнодорожной инфраструктуры и критически устаревшего подвижного состава. Например, приобрести 135 купейных вагонов отечественного производителя – это более 13 новых поездов, сообщает пресс-центр УЗ.

Укрзализныця является одним из крупнейших землепользователей Украины – ее земельный банк составляет около 209 тыс. га, при этом 94% земель железной дороги составляют полосы отвода под путями. Кроме уплаты земельного налога Укрзализныця ежегодно тратит значительные средства на содержание земель в надлежащем хозяйственном состоянии, ремонт земляного полотна и его сооружений, текущее содержание защитных лесонасаждений и тому подобное.

Также предприятия железнодорожной отрасли несут немалые расходы на содержание прилегающих территорий. На землях железнодорожного транспорта расположены объекты инфраструктуры, которые в основном являются объектами исключительно государственной собственности, закрепленные за Укрзализныцей на праве хозяйственного ведения. То есть Укрзализныця платит земельный налог за объекты государственной собственности, расположенные на государственных земельных участках.

В Укрзализныце объясняют, что в соответствии с законодательством компания должна платить налог за все земли, находящиеся в ее постоянном пользовании. И даже если по каким-то причинам компания не пользуется теми или иными земельными участками и не получает от этого никаких доходов, она все равно вынуждена платить налог, тем самым дотируя местные бюджеты. Как следствие, в прошлом году, когда Укрзализныцю лишили льготы на уплату земельного налога, общие отчисления общества в местные бюджеты увеличились до 8,9 млрд грн. В 2020 году, по ожидаемым данным, компания оплатит местным бюджетам почти такую ​​же сумму налогов – 8,7 млрд грн, из которых земельный налог, как и в прошлом году, составит 3,8 млрд грн.

Такие немалые расходы на нужды, не связанные с основной деятельностью, приводят к невыполнению финансового плана компании и замедляют развитие железнодорожной отрасли и обновления ее основных фондов, в частности, подвижного состава.

Поэтому позиция Укрзализныци непреклонна: средства, уплаченные компанией местным бюджетам в качестве налога за землю, должны быть возвращены железной дороге и направлены на финансирование пассажирских перевозок. Тем более, что согласно Закону "О железнодорожном транспорте", местные органы власти должны платить Укрзализныце компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении. Вместо этого Укрзализныця уже много лет получает возмещение за эти услуги на уровне лишь около 20%.

Напомним, глава Укрзализныци Владимир Жмак ранее подчеркивал, что для развития Укрзализныци и ее вывода на прибыльный уровень нужна поддержка государства. В частности, изменения в налоговый кодекс относительно освобождения предприятия от уплаты налога на землю под железнодорожными путями и акциза на топливо стали бы существенной финансовой поддержкой Укрзализныци. Эти средства компания может направить на восстановление железнодорожной инфраструктуры, локомотивов и вагонов.