Восстановление закупки электроэнергии в России приведет к закрытию украинских шахт и электростанций и окончательному развалу энергосистемы
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«Покупая электроэнергию у страны-агрессора Украина оставляла работы собственных энергетиков и шахтеров. Преступный импорт мы вместе с коллегами-депутатами остановили весной 2020 года. Сегодня снова начались разговоры агентов российского влияния о необходимости скорого восстановления закупок», - написал Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, еще летом правительство подготовило законопроект о запрете импорта из России, однако он до сих пор не проголосован в парламенте.
«Повторение кризиса, который вызвал российский импорт в прошлом году, недопустимо. Украина должна раз и навсегда на законодательном уровне защитить своих энергетиков и шахтеров от российского влияния », - подчеркнул лидер Независимого профсоюза горняков.
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Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордные убытки государственных энергокомпаний.