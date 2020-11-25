Восстановление закупки электроэнергии в России приведет к закрытию украинских шахт и электростанций и окончательному развалу энергосистемы

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

«Покупая электроэнергию у страны-агрессора Украина оставляла работы собственных энергетиков и шахтеров. Преступный импорт мы вместе с коллегами-депутатами остановили весной 2020 года. Сегодня снова начались разговоры агентов российского влияния о необходимости скорого восстановления закупок», - написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, еще летом правительство подготовило законопроект о запрете импорта из России, однако он до сих пор не проголосован в парламенте.

«Повторение кризиса, который вызвал российский импорт в прошлом году, недопустимо. Украина должна раз и навсегда на законодательном уровне защитить своих энергетиков и шахтеров от российского влияния », - подчеркнул лидер Независимого профсоюза горняков.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордные убытки государственных энергокомпаний.