Правительству следует привлечь кредиты для погашения задолженности перед инвесторами в «зеленую» энергетику.

Об этом заявил операционный директор Elementum Energy Александр Подпругин.

По его словам, на данный момент правительство не продвинулось в выполнении взятого согласно Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в отрасль ВИЭ обязательства по погашению до конца текущего года 40% задолженности перед ними.

«Мы хотели бы верить заверениям министерства и других участников рынка, которые за это отвечают, что 40% будут погашены до конца года. Но, к сожалению, на данный момент пока нет четкого и понятного плана действий», - рассказал Подпругин.

Он обратил внимание, что правительство уже имеет механизм для реализации этого обязательства - парламент принял законопроект, согласно которому государство может предоставить гарантии компании «Укрэнерго» для взятия кредитов на погашение задолженности перед «зеленой» генерацией. Но при этом подчеркнул, что у кабмина осталось мало времени для его выполнения.

«Есть законопроект, который позволяет получить кредиты, погасить эту задолженность. Но, по крайне мере, до нас не доходит информация, есть ли какие-то продвижения дальше. И 5 недель – это действительно очень маленький срок. Поэтому есть сомнения, что долг будет погашен в этом году… Путь однозначно есть. Хотелось бы, чтобы он был реализован», - сказал Подпругин.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовую кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражей.