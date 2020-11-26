НЭК "Укрэнерго" необходимо привлечь под госгарантии 11,3 млрд грн кредитных средств для расчетов с государственной генерацией и производителями электроэнергии из возобновляемых источников, сообщил врио министра энергетики Юрий Бойко.

Он отметил, что погашение долгов на рынке электроэнергии будет касаться всех предприятий, то есть будет комплексным. То есть долги будут выплачены как производителям зеленой электроэнергии, так и перед госгенерацией, задействованной в ПСО.

"Задолженность, которую необходимо погасить перед "зелеными", составляет 9 млрд грн, и по нашим оценкам, чтобы сохранить паритет, объем привлечения средств составит 11,3 млрд грн", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что принятый в Раде и уже подписанный президентом Украины законопроект №4119, который предусматривает получение "Укрэнерго" госгарантий под кредиты для расчетов на рынке электроэнергии, ожидает подписания президентом и позволит привлечь необходимые кредитные средства.

"Мы сейчас находимся в графике, который является реалистичным с точки зрения привлечения кредитов", – сказал Бойко, уточнив, что выплату долгов планируется осуществить до конца 2020 года.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этой государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовую кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.