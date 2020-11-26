Заниженная стоимость электрической энергии для бытовых потребителей и перекрестное субсидирование стало причиной рекордных долгов за первый год работы рынка электроэнергии.

Об этом заявил первый заместитель председателя совета Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

"Рынок электроэнергии Украины-ты невероятный! Сначала ты смог доказать невозможное, что действующие цены для бытовых потребителей уровня 2017 года-90 на 168 коп./ кВт.час, это норм, перекрестное субсидирование – это норм и ты запустился как полномасштабный рынок электроэнергии не будучи таковым от слова вообще. Феномен. «Старый» рынок за двадцать лет работы не смог насобирать и 30 млрд грн долгов, однако ты за год с четвертью смог насобирать 43 полноценных млрд грн», - сообщил эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, ежегодно дотации на покрытие заниженных цен для бытовых потребителей составляют 50 млрд грн.

"Невероятно, но ты (рынок-прим.) смог переложить на государственные «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» 50 млрд гривен дотаций цен для населения и освободить от этого социального долга крупных частных потребителей, за что они тебе, скорее всего, сильно благодарны», - отметил Саква.

Напомним, последний раз тарифы на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года. Тогда на первые 100 кВт.ч. в месяц была установлена льготная цена 90 коп./ кВт.ч, на объем свыше 100 кВт.ч - 1,68 грн/кВт.ч.

По данным бывшего главы НКРЭКУ, в декабре стоимость электроэнергии в тарифе для населения опустится ниже 0 коп./ кВт.час, а тариф даже не будет покрывать стоимость доставки тока от электростанции до конечного потребителя.