Представники Української Ради Бізнесу та експерти аналітичних центрів, з урахуванням думок провідних фахівців-практиків з медичних питань, проаналізували ситуацію, яка склалася з поширенням епідемії в Україні, та зазначають, що «карантин вихідного дня» не допоможе впоратися із значним зростанням активних випадків. На цей час спостерігається такий рівень зростання кількості хворих, який за 3-4 тижні призведе до перевантаження лікарень та неможливості забезпечити нових хворих всім необхідним.

У цій надскладній ситуації вважаємо за доцільне реалізувати такий комплекс заходів:

Терміново розпочати підготовку медичної системи у регіонах із найбільшими показниками динаміки захворювань до масштабного тестування всього дорослого населення, залучити до його проведення студентів-медиків і волонтерів, орієнтовно у грудні провести тестування у цих регіонах всього населення від 10 років за рахунок коштів держбюджету та забезпечити контрольоване ізолювання всіх із виявленими позитивними результатами тестування. Готувати решту регіонів до виконання такої роботи у січні 2021 з урахуванням досвіду перших регіонів. Залучати, у разі необхідності, підприємців галузей IT, телекомунікацій, охорони до робіт із посилення та підвищення ефективності контролю на вказаних територіях за дотриманням правил карантину та режиму ізоляції. Забезпечити ефективну ізоляцію виявлених випадків, значно посилити відповідальність за порушення режиму ізоляції.Скоротити час самоізоляції: замість 14 днів – 10 днів, як у більшості країн ЄС . Це пришвидшить повернення економічно активного населення до звичної діяльності. За кілька тижнів перейти від “карантину вихідного дня” до “адаптивного карантину”, який має запроваджуватися в областях відповідно до динаміки нових випадків зараження та кількості вільних ліжок у лікарнях. Зосередити увагу на закладах, які згідно з останніми дослідженнями вчених Стенфорду, несуть найвищу загрозу поширення вірусу: ресторани, бари, клуби, релігійні організації, фітнес-центри.

Абсолютно неприпустимим є обмеження торгівлі у грудні – це ключовий місяць для сектору торгівлі.

1. Розробити для торгівлі чіткі і жорсткі критерії дотримання санітарних норм, закривати всі підприємства, хто їх не дотримується. Також повинна бути чітка комунікація для бізнесу: “працюватимеш тільки за санітарними правилами, інакше будеш закритий”.

2. Протягом двох тижнів до початку масового тестування (і після нього) проводити максимальну кількість тестувань, відстежувати та тестувати всі контакти хворих, забезпечити повноцінний доступ громадян до тестування за рахунок коштів держбюджету, пришвидшити отримання результатів тестів та ефективно ізолювати всіх інфікованих.

3. Вакцини є ключовими для мінімізації поширення вірусу. Потрібно терміново розпочати процес закупівлі та підготовки до вакцинації громадян, у першу чергу груп ризику – зокрема, лікарів, людей похилого віку, працівників торгівлі тощо.

4. Посилювати спроможність медичної системи, що вже робиться владою, проте, на думку фахівців, недостатньо швидко, – зокрема:

розгортати додаткові приміщення для приймання хворих, додаткові ліжко-місця, обладнані киснем.

покращити оснащення медзакладів та захист медичних працівників – медичний персонал має бути повноцінно забезпечений засобами індивідуального захисту, бути добре вмотивованим, мати соціальні гарантії та страховку;

покращити доступ та охоплення населення послугами, які допоможуть ефективно впливати на захворюваність гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Внести відповідні додаткові послуги у гарантований пакет, який оплачується за кількісним нормативом, передбачити додаткове фінансування. Ефективна робота первинної медичної допомоги значно б сприяла профілактиці, виявленню та супроводу лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19. Цей процес вже розпочато, проте необхідно його суттєво пришвидшити.

5. Паралельно з рутинним епіднаглядом налагодити дозорний епіднагляд, включити COVID-19 і розширити сезонність, суттєво збільшити кількість сайтів для нагляду, з акцентом на амбулаторні сайти.

6. Вжити заходів для зменшення кількості випадків зараження медичного персоналу та відвідувачів лікарень. Склалася загрозлива ситуація із захворюванням лікарів – зокрема, через погану організацію «чистих» та «заражених» зон, через самозараження. І в державних, і в приватних лікарнях в одному приміщенні чекають на тест ті, хто має симптоми ковіду, і цілком здорові люди, які повинні пройти тест, тому що заїхали у країну.

7. Забезпечити регулярне (раз на місяць) тестування випадкової репрезентативної вибірки, незалежно від наявності симптоматики, тестами на антитіла, для розуміння справжньої кількості інфікованих, реального рівня смертності від нового вірусу та відповідного коригування загальної стратегії боротьби з вірусом.

8. Стимулювати переведення офісів на дистанційну роботу – мінімум 3 дні з 5. Насамперед, це стосується державних і комунальних закладів. Це розвантажить транспорт, знизить можливості зараження.

9. Розпочати запровадження системних змін у роботі громадського транспорту: зокрема, визначити короткий список міст у статусі червоної зони, де місцева влада готова до тісної співпраці з урядом налагодити нові механізми управління роботою громадського транспорту в умовах карантинних обмежень – зокрема, забезпечити 100% ефективного контролю за обмеженням доступу до транспорту для хворих і потенційно хворих.

Негативний вплив на бізнес внаслідок запровадження “карантину вихідного дня” необхідно якнайшвидше компенсувати за допомогою наступних заходів:

1. Запровадити кредитні канікули для бізнесу: позичальники не платять відсотки, банки отримують компенсацію від держбюджету. Забороняються штрафи, пеня, дострокові стягнення кредитів тощо.

2. Продовжити на 2021 рік право органів місцевого самоврядування приймати рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.

3. Забезпечити компенсацію витрат підприємств на зарплатні податки та збори (ЄСВ та ПДФО), які потрапляють під дію “карантину вихідного дня” у прив’язці до кількості працівників підприємств. Такі компенсації мають діяти за основним КВЕДом: нехарчова роздрібна торгівля, побутові послуги, індустрія гостинності (готелі, ресторани, туризм тощо), культура та спорт.

4. Форс-мажор: дозволити Торгово-промисловій палаті України видавати сертифікати про форс-мажор тим, хто потрапив під дію “карантину вихідного дня”.

5. Забезпечити компенсацію витрат роботодавців на тестування співробітників.

6. Запровадити податкові канікули: “канікули” зі сплати ЄСВ для ФОП, закладів культури та ще низки категорій підприємств, а також “канікули” зі сплати податків на землю і нерухомість на 4-й квартал 2020.

Представники бізнесу закликають Кабінет Міністрів та Парламент розглянути та врахувати надані пропозиції, фахівці УРБ готові взяти участь в обговоренні зазначених заходів та надати допомогу у реалізації частини з них.

З повагою

Бізнес асоціації

Члени Української Ради Бізнесу