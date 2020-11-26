Действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения делают предприятия неконкурентоспособными, поскольку они вынуждены переплачивать за ток, когда за него доплачивает население. Об этом написал член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко на своей странице в Facebook.

Эксперт одобрительно оценил признание Министерством энергетики факта, что население недоплачивает за электроэнергию, и подчеркнул: нынешние низкие тарифы на ток для бытовых потребителей не позволяют нормально функционировать рынку электроэнергии и увеличивают нагрузку на бизнес, который вынужден переплачивать за ток, когда за него недоплачивает население.

"Министерство энергетики откровенно сказало, что население платит 1 копейку производителям электроэнергии. То есть население недоплачивает за электроэнергию. Я очень надеюсь, что полиси-мейкеры решатся на повышение цен для населения до обоснованного уровня - потому недоплата населением за электроэнергию душит рынок электроэнергии и бизнес, который вынужден платить дороже за каждый киловатт*час", - написал Зинченко.

По его мнению, повышение тарифов на электроэнергию для населения до экономически обоснованного уровня позволит также решит проблему социальной справедливости, ведь сейчас наибольшую выгоду от низких тарифов на ток получают состоятельные украинцы, а не те, кто действительно нуждаются в социальной защите.

"Низкие цены для населения приносят наибольшую выгоду не бедным, а самым богатым украинцам. Тем, у кого дом на 1000 квадратов в Буче", - пояснил Зинченко.

Богатые украинцы должны платить полную стоимость электроэнергии, считает эксперт, а малоимущие должны получать прямые адресные субсидии от государства.

Напомним, и. о. министра энергетики Юрий Бойко на брифинге 26 ноября сообщил, что Министерство энергетики предлагает с начала 2021года пересмотреть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на фоне того, что уже на сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп./кВт-ч (при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч), а с декабря и января 2020г 2021г возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения планово убыточной.

По данным Минэнерго, в декабре цена электроэнергии в тарифе для населения опустится ниже 0 коп./ кВт.час, а тариф даже не будет покрывать стоимость доставки тока от электростанции до конечного потребителя.

Ранее основатель группы энергетических компаний «Західнадрасервіс» Зиновий Козицкий отметил, что цена на электроэнергию для населения должна стать рыночной, как это произошло ранее с ценой на газ, а социально незащищенные слои должны получать субсидии.

В свою очередь Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович заявил, что нужно принять план повышение цен на ток для населения, чтобы устранить диспропорции на рынке электроэнергии и позволить ему работать эффективно.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года. Льготный тариф составляет 90 коп. за 1 кВт - ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц, а все что сверх льготного объема стоит-1 грн 68 коп. за кВт-ч.