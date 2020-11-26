Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев мог кардинально изменить позицию относительно законопроекта №3656 в интересах «скрутчиков» НДС. Об этом сообщает сайт 24 канала.

Напомним, законопроект №3656 предлагает снизить НДС для аграриев с 20% до 14%. Его цель — стимуляция и детенизация производства, а также борьба с так называемыми налоговыми «скрутками», из-за которых госбюджет ежегодно недополучает порядка 60 млрд грн. Законопроект инициирован нардепами из разных фракций и групп, поддержан аграрными ассоциациями, Минфином и налоговой. Совсем недавно документ поддерживал и сам Даниил Гетманцев.

В июле, рассмотрев законопроект, налоговый комитет рекомендовал Раде принять его за основу. Гетманцев проголосовал в первом чтении «за». Однако уже 17 ноября, когда комитет рассматривал этот же законопроект перед вторым чтением, Гетманцев выступил категорически против. «Показательно его позиция оказалась созвучна позиции скандальных нардепов Ольги Василевской-Смаглюк и Александра Дубинского. На заседании комитета они активнее других настаивали на том, чтобы Рада не голосовала за 3656», — говорится в материале.

По версии издания, эти депутаты от «Слуги народа» могут представлять в Раде интересы «скрутчиков». «Принятие законопроекта в первом чтении стало неприятным сюрпризом для групп влияния, работающих с обналичкой НДС. Вопреки попыткам лоббистов среди депутатов, документ набрал необходимое число голосов. Опасаясь, что сверхприбыльный бизнес вот-вот закроется, «скрутчики» могли заключить сделку с Гетманцевым. По крайней мере другого объяснения столь резкой смене позиции главы налогового комитета нет», — говорится в материале.

Как пишет издание, Гетманцев не просто стал единомышленником Дубинского и Смаглюк, но и подхватил распространяемые ими фейки в отношении коллег по фракции: обвинил главу фракции Давида Арахамию и главу аграрного комитета Николая Сольского в коррупции и «аграрном лобби».