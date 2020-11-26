Бизнес выступает против любого увеличения нагрузки на фонд заработной платы. Об этом заявил председатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов, комментируя законопроекты относительно изменений в системе пенсионного обеспечения, которые разработаны и поданы в Верховную Раду.

Сейчас разработано несколько проектов, которые запускают накопительный уровень пенсионной системы. И комитет одобрил и предложил к рассмотрению в парламенте проект №2683. Этим проектом всех работающих украинцев и их работодателей обяжут платить дополнительные средства на пенсионные счета. Так, с работодателей удержат дополнительно 2% от оклада, а с работников – 1% с последующим повышением. Работодателям эта инициатива будет стоить около 5 миллиардов гривен в год, подсчитали эксперты.

«Бизнес не будет поддерживать любое увеличение нагрузки на фонд заработной платы за счет дополнительно установленных процентов негосударственным пенсионным фондам или каким-то другим», - сказал Ерашов.

По его словам, на сегодня все законопроекты, которые зарегистрированы в Верховной Раде по пенсионной реформе, не поддерживаются бизнесом. По его мнению, эта тема требует широкого обсуждения и привлечения к подготовке законопроектов экспертов и представителей бизнеса.

«На одном заседании достаточно обсудить концепцию, куда мы движемся. Тогда вы увидите всех, кто будет поддерживать предложенное решение. Соответственно, все сядут, помогут написать этот проект, и предоставят возможность его принять», - сказал Ерашов.

Как известно, сейчас в стране действует закон Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Он предусматривает определение размера пенсий по формуле в зависимости от рабочей стажа, размера оклада на др. Также у нас существует трехуровневая система пенсионного обеспечения, но в реальности уровней только два: солидарная система, которая покрывает 99% выплат, и негосударственные пенсионные фонды.