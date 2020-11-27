Из-за непрофессионализма министра экономики Игоря Петрашко в Украину возвращаются монополии и усиливается коррупция. Об этом заявил народный депутат из фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко в эфире передачи «Час Голованова» на телеканале Украина 24.

«За непрофессиональность и, если хотите, даже бездієвість этого министра и министерства на рынке в Украине, в экономике не только кризис, но и вернулись монополии, вернулась коррупция, вернулись абсолютно непрозрачные решения», - сказал Наливайченко.

В частности, депутат упомянул о ситуации на рынке табачных изделий, где за лоббирование министра экономики Петрашко вернулся монополист – для компании «Тедис» создали особые условия. По его словам, бездействие министерства привело также к проблемам в аграрной отрасли, где из-за невыполнения контрактов по поставкам кукурузы заграницу, Украина может потерять сотни миллионов долларов.

«За то, что Министерство экономики, вместо того, чтобы создать благоприятные условия для наших аграриев, все-таки продать урожай, продать его по выгодным ценам, вовремя, что он не пропал, сейчас ухудшаются природные условия, не делало ничего», - рассказал Наливайченко.

Кроме того, по словам депутата никакой поддержки от министерства не получил малый и средний бизнес, который понес серьезные потери через карантинные ограничения.

«За более чем 8 месяцев деятельности этого министра Петрашко и его министерства во время коронакризи и пандемии ни одного, повторяюсь, ни одного решения на упрощение бизнес-деятельности малым предпринимателям, малому предпринимательству, малым украинским предприятиям, особенно семейным, так и не сформулировало это министерство», - сказал Наливайченко.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что бездействие министра экономики Игоря Петрашко убивает экономику страны, и он должен подать в отставку.

В то же время народный депутат Сергей Магера отметил, что несмотря на то, что бизнес в стране несет колоссальные убытки из-за карантина, Министерство экономики не предлагает никаких решений для его поддержки.