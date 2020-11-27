АО «Укрзализныця» 26 ноября определило компанию «Анвитрейд» (Wexler Group) победителем пяти тендеров на 9 000 тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс наценка от $27 до $30 за тонну

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на ProZorro.

«Анвитрейд» предложил по каждому из пяти лотов цены в диапазоне от 20 151 грн/т до 20 262 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней до получения разнарядки, составит у «Анвитрейд» от 770 грн/т ($27/т) до 862 грн/т ($30,3/т).

По сравнению с предыдущими торгами, которые состоялись 19 ноября, маржа поставщика к цене в порту Роттердам сократилась на $1,3-4,9/т.

Издание отмечает, что эта маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, в ноябре «Укрзализныця» объявила тендер на 26165 тонн угля по цене «Роттердам+$50/т».

Формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула «Амстердам плюс» – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.