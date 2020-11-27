Компромиссное решение от «Укрзализныци» по ограничению срока эксплуатации только полувагонов поможет избежать дефицита подвижного состава на рынке перевозок и убытков для бизнеса

Об этом написал народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко на своей странице в Facebook.

«После нелепого решения Минтранса по срокам эксплуатации вагонов и сопротивления экспертов и бизнеса, в Укрзализныце предложили свой вариант. Компания предлагает ограничить 33 годами только срок службы полувагонов. Что касается зерновозов, то срок их службы УЗ предлагает ограничить 45 годами», - написал Скичко.

По его словам, такое компромиссное решение позволит «Укрзализныци» избежать одномоментного списания 11000 единиц вагонов и необходимости инвестировать значительные средства в покупку новых на замену.

«В« Укрзализныце »понимают риски, с которыми столкнется бизнес в Украине, если приказ Минтранса выполнять в нынешнем виде. Да и сама УЗ несет колоссальные убытки - им придется списать 62% своих полувагонов и 100% зерновозов. А это более 11 000 единиц техники », - написал Скичко.

Депутат считает, что этот компромисс поможет избежать дефицита подвижного состава на рынке перевозок и предоставит бизнеса дополнительное время для обновления своих парков.

Напомним, Министерство инфрастуктуры инициировало ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов до 33-х годов. Позже Государственная регуляторная служба заблокировала эту инициативу как такую, которая не имеет достаточных обоснований.

Позже АО «Укрзализныця» предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов - сроком до 45 лет. Что касается всех других типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продолжение срока службы по техническому состоянию.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян заявлял, что внезапное списание всех старых вагонов недопустимо, так как это может вызвать проблемы на рынке перевозок. По его мнению, нужно установить переходный период.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркивал, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит «Укрзализныцю» покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая сейчас находится в критическом состоянии.