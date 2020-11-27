В рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе мы его убьем.

Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов, пишет Znaj.ua.

«Мы посмотрели три различных варианта (законопроекты по пенсионной реформе, представленные в Комитет – ред.), я думаю, что на сейчас можно принимать только те решения, которые в видимом горизонте времени не увеличат нагрузку на бизнес», - сказал Магомедов.

По его словам, если в нынешних кризисных условиях, вызванных карантинными ограничениями, увеличить налоговую нагрузку на бизнес, 70% предприятий этого не выдержат. А предлагаемые изменения в законодательство по внедрению второго уровня пенсионной реформы предполагает именно это.

«Мы можем получить только дополнительную нагрузку, которая принесет к дополнительным похоронам бизнеса», - резюмировал Магомедов.

Как известно, разработано несколько проектов, которые запускают накопительный уровень пенсионной системы. Парламентский комитет одобрил и предложил к рассмотрению в парламенте проект №2683: он обязывает украинцев и их работодателей платить дополнительные средства на пенсионные счета. Так, из работодателей удержат дополнительно 2% от оклада работника, а с зарплаты работника вычтут 1%, с последующим повышением. Работодателям эта инициатива будет стоить дополнительно около 5 млрд гривен в год, подсчитали эксперты.