В рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе мы его убьем.
Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов, пишет Znaj.ua.
«Мы посмотрели три различных варианта (законопроекты по пенсионной реформе, представленные в Комитет – ред.), я думаю, что на сейчас можно принимать только те решения, которые в видимом горизонте времени не увеличат нагрузку на бизнес», - сказал Магомедов.
По его словам, если в нынешних кризисных условиях, вызванных карантинными ограничениями, увеличить налоговую нагрузку на бизнес, 70% предприятий этого не выдержат. А предлагаемые изменения в законодательство по внедрению второго уровня пенсионной реформы предполагает именно это.
«Мы можем получить только дополнительную нагрузку, которая принесет к дополнительным похоронам бизнеса», - резюмировал Магомедов.
Доведенный до отчаяния судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво: "Я долго молчал, надеясь, что все изменится, но..."
Русская Кардашьян ослепила роскошью в гигантском декольте, с такой не заскучаешь: "Богиня"
Состояние Алины Гросу резко ухудшилось, болезнь вернулась: "Очень страшно..."
Найдена надежная замена доллару, который несется к краху, на рынке валют переполох: "Впервые с 2013 года.."
Как известно, разработано несколько проектов, которые запускают накопительный уровень пенсионной системы. Парламентский комитет одобрил и предложил к рассмотрению в парламенте проект №2683: он обязывает украинцев и их работодателей платить дополнительные средства на пенсионные счета. Так, из работодателей удержат дополнительно 2% от оклада работника, а с зарплаты работника вычтут 1%, с последующим повышением. Работодателям эта инициатива будет стоить дополнительно около 5 млрд гривен в год, подсчитали эксперты.
Ранее глава Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов заявил, что увеличение нагрузки на фонд заработной платы недопустимо. «Бизнес не будет поддерживать любое увеличение нагрузки на фонд заработной платы за счет дополнительно установленных процентов негосударственным пенсионным фондам или каким-то другим», - сказал Ерашов.