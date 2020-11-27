Верховная Рада должна принять закон о запрете закупки электрической энергии из России и Беларуси.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Выступили с общими требованиями к власти: запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси и инвестировать в национальную энергетическую отрасль», - написал Наливайченко в Facebook по результатам выступления на Семинаре по реформированию угольной отрасли.

Экс-глава СБУ призвал правоохранительные органы объективно расследовать обстоятельства прошлогоднего импорта тока в России, который привел к крупнейшему за время независимости кризису на энергорынке.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составили 3 млрд грн.

Импорт был приостановлен на фоне критики в том числе со стороны Президента Владимира Зеленского.

По данным временной следственной комиссии Верховной рады, именно импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.