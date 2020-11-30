Госэкоинспекция рассчитала более 11 миллионов гривен убытков за сверхурочные выбросы в воздух ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог», и предприятие возместило всю сумму добровольно.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины, пишет "Знай".

"3-16 сентября по поручению премьер-министра Украины ГЭИ провела проверку на предприятии и обнаружила, что оно осуществляет сверхурочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По результатам проверки мы рассчитали суммы убытков-сначала более 7 млн., а затем 4,1 млн. обе суммы уплачены "Арселор Миттал Кривой Рог "добровольно", - пояснил глава ведомства Андрей Малеванный.

Он добавил, что проверка предприятия Госэкоинспекцией продолжается: осуществляется экологический контроль в части обращения с отходами и спецводопользование.

«Буду держать проведение проверки под личным контролем и информировать о результатах», - подчеркнул чиновник.