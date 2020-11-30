Вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения давно назрел, а озвученная Минэнерго идея их пересмотра правильная и ожидаемая

Об этом сообщил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

«Этот вопрос давно назрел, и то, что сейчас правительство озвучило идею повысить тарифы, я считаю, что это абсолютно правильное решение и давно уже ожидаемое», - сообщил аналитик.

Он отметил, что последний раз тарифы повышались в 2017 году. С тех пор затраты на производство электроэнергии и на передачу очень сильно выросли, но тарифы оставались фиксированы.

«Ситуация на энергорынке привела к тому, что тянуть дальше нельзя. Ситуация действительно стала довольно драматической, начиная с конца 2019 года», - добавил Саква.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.