Украинские власти не выполняют свои обязательства перед инвесторами в «зеленую» энергетику, что негативно скажется на развитии отрасли ВИЭ и поступлении инвестиций в страну.

Об этом заявил спикер Wind Europe Иван Пинеда в интервью изданию "Главком».

Он напомнил, что правительство подписало с инвесторами в «зеленую» энергетику Меморандум о взаимопонимании, согласно которому инвесторы согласились на снижение «зеленых» тарифов для действующих и новых ветровых и солнечных электростанций, а правительство обязалось обеспечить 100% выплат за произведенную электроэнергию с альтернативных источников и погасить долги перед производителями. В частности, 40% долгов должны быть погашены до конца 2020 года.

Однако, по его словам, правительство свои обязательства не выполняет. «Хотя ставки тарифов были снижены еще 1 августа 2020 года правительству удалось полностью оплатить только электроэнергию из возобновляемых источников, поставленную в августе 2020 года (за сентябрь уровень расчетов также достиг 100% - ред.), в то время, как накопленные долги еще не выплачены», - рассказал Пинеда.

По его мнению, это будет иметь негативные последствия для развития отрасли ВИЭ в Украине, которая могла бы уменьшить уровень экономического падения во время нынешнего кризиса.

"Последствия будут ощущаться еще долго. Украина – это страна с огромным потенциалом возобновляемых источников энергии, и безопасные условия для инвестиций в ветроэнергетику могли бы стать хорошей стратегией для компенсации экономического спада», - считает Пинеда.

Он также отметил, что это станет плохим сигналом для инвесторов, которые откажутся вкладывать в страну, где не выполняются нормы законодательства.

"Финансовая стабилизация рынка электроэнергии и возобновление платежей за энергию, поставляемую из возобновляемых источников, имеют решающее значение для восстановления репутации в глазах иностранных инвесторов и увеличения инвестиций в различные сектора экономики», - подчеркнул Пинеда.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.