В компании обещают и далее работать над увеличением этого показателя.

"Укрзализныця" достигла роста участковой скорости грузовых поездов и на сегодня она составляет 36 км/ч.

Как пишет ЦТС, об этом сегодня сообщили в ж/д компании.

В "Укрзализныце" заявляют, что намерены улучшить этот показатель для максимального увеличения объема перевозки грузов по железной дороге.

В компании отметили, что "высокая участковая скорость позволяет увеличить оборот грузовых вагонов" и перевозить больше грузов с меньшим количеством подвижного состава. Это позволит улучшить эксплуатационные характеристики подвижного состава "Укрзализныци" и привлечь больше грузов.

Ранее в УЗ информировали, что в ноябре оборот вагонов уменьшился до 7,9 суток, по сравнению с 10,3 сутками в ноябре 2019 года.