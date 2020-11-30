Верховная рада должна на законодательном уровне запретить импорт электрической энергии из энергосистемы России и Беларуси.

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Обращаюсь ко всем депутатам: мы должны принять закон, чтобы запретить импорт электричества из страны-агрессора навсегда и загрузить работой украинские компании», - заявил нардеп.

Экс-глава СБУ добавил, что прошлой зимой Украина закупила у России 1 млрд кВт.год электроэнергии, что нанесло миллиардные убытки энергетическим и угольным предприятиям.

"Прошлой зимой откуда был импорт электричества в Украину? Из Российской Федерации. Сколько импортировали? Миллиард киловатт. Ущерб для Украины? За этот год, я говорю вам, будет 80 миллиардов гривен убытков на энергетическом рынке, это только государственным энергетическим и угольным компаниям. Так откуда же возьмется бюджет, если такие убытки?», - отметил нардеп.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составили 3 млрд грн.

Импорт был приостановлен на фоне критики в том числе со стороны Президента Владимира Зеленского.

По данным временной следственной комиссии Верховной рады, именно импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.