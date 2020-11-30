Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4119), который предусмотрел возможность предоставить НЭК «Укрэнерго» государственные гарантии для привлечения кредитов и финансовой стабилизации на рынке электроэнергии.

Информация о подписи Президента была опубликована на сайте парламенте 26 ноября.

"Возвращено с подписью от Президента", - отмечается в сообщении по этапу прохождения закона №4119.

По состоянию на 26 ноября 2020г «Укрэнерго» задолжало «гарантированному покупателю» – 23,9 млрд грн для покрытия расходов по «зеленому» тарифу и 6,9 млрд грн для нужд населения в рамках механизма ПСО. В свою очередь "Гарантированный покупатель" задолжал производителям по "зеленому" тарифу – 26,13 млрд грн.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на 26 ноября 2020г «Укрэнерго» задолжало «гарантированному покупателю» – 23,9 млрд грн для покрытия расходов по «зеленому» тарифу и 6,9 млрд грн для нужд населения в рамках механизма ПСО. В свою очередь» Гарантированный покупатель «задолжал производителям по» зеленому " тарифу – 26,1 млрд грн.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.