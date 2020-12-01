В новом выпуске программы «Что дальше» на YouTube-канале «Знай 24» в интервью с ведущей Викторией Панченко депутат Верховной Рады Людмила Буймистер рассказала о перспективах вывода Украины из кризиса.

Еще в конце весны, во время первого карантина, политик в составе рабочей группы по выходу из экономического кризиса подготовила комплекс срочных мер, некоторые изменения в гражданском кодексе, а также разработанные компенсаторные механизмы.

По словам Буймистер, уже после первой волны паники подготовили концепцию глобального выхода из кризиса. Однако ни Нацбанк, ни Минфин пока не готовы пойти на те шаги, которые были предложены. Переговоры затянулись более чем на шесть месяцев.

Ключевой пункт стратегии – стимуляция потребления. Как объясняет политик, люди должны начать тратить деньги. Но для этого им нужна уверенность, что и завтра, и послезавтра у них будет достаточно средств.

Буймистер приводит в пример страны, где был введён комендантский час. Безусловно, это сильно бьет по экономике. Но, в отличие от Украины, там граждан предупредили, что такой режим будет действовать до февраля, и люди хотя бы морально готовы переждать.

Необходима налаженная коммуникация, чтобы население было обо всём информировано. Тогда, например, предприниматели могли бы вовремя подготавливать свой бизнес ко всем нововведениям.

Кроме того, нужен точный расчёт бюджета – не примерный, как это сделали весной, а максимально скрупулёзный.

«Нужно рассчитать, что именно наша экономика, с учетом золотовалютных резервов, способна выдержать. Ведь эмиссия все равно понемногу идет, она никуда не девается, просто никто об этом не говорит», - утверждает политик.

Что же делать? В первую очередь – спасать реальный сектор экономики. Золотовалютный резерв как раз и существует для подобных ситуаций.

А чтобы стимулировать экономику, необходимо выплатить гражданам компенсацию за вынужденные ограничения прав и свобод. Ранее Людмила Буймистер предупреждала об опасности роста тарифов на передачу электроэнергии.

Также она разъясняла суть проевропейского курса в энергетике.