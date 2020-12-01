Народный депутат Михаил Бондарь (фракция «Европейская Солидарность») инициирует продление запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси до конца 2021 года

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Учитывая то, что путинский режим построил в Беларуси атомную станцию, электроэнергию с которой никто в ЕС не захотел покупать, Украину могут залить демпинговыми киловаттами. Этого допустить нельзя. Поэтому я подал правки в Закон Украины, которые позволят продлить запрет на импорт до конца следующего года», - сообщил нардеп.

При этом уже в 2022 году Украина должна отсоединиться от российской энергосистемы, интегрироваться в энергосистему стран ЕС и после этого физически импорт из РФ будет невозможен.

"Это важная часть евроинтеграции. К этому времени мы должны не допустить, чтобы Россия привязала нас к своему энергетическому «рускаму миру», - заявил нардеп.

Бондарь подчеркнул, что именно из-за импорта тока из России 2020 год был самым тяжелым годом для украинских шахтеров за последние 20 лет.

«Коллапс был спровоцирован открытием осенью 2019 года импорта электроэнергии из России и Беларуси. Тогда лоббисты дешевой вражеской электроэнергии добились создания критических запасов угля на складах и остановки всех украинских шахт. Добыча упала, шахтеры получали неполные зарплаты с большими задержками», - напомнил Михаил Бондарь.

Останови импорт удалось весной 2020 года, однако с 1 января 2021 года существует риск возобновления поставок, которые могут спровоцировать новый кризис на энергорынке.

Как сообщалось, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составили 3 млрд грн.

Импорт был приостановлен на фоне критики в том числе со стороны Президента Владимира Зеленского.

По данным временной следственной комиссии Верховной рады, именно импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.