Высший антикоррупционный суд признал законным и обоснованным закрытие дела «Роттердам+» и это решение должно беспрекословно исполняться всеми правоохранительными органами, в том числе Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ)

Об этом сообщил экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире телеканала «Украина 24», пишет Знай.

«Недавно видел в прессе «Роттердам+»: антикоррупционный прокурор принимает решение закрыть и Высший антикоррупционный суд принимает решение закрыть дело. И тут кто-то из НАБУ выходит и говорит – нет, это все не так, мы еще раз проверим. Минуточку, проверяйте, сколько хотите, но выполните то решение, которое вам поставил вышестоящий орган», - сообщил бывший генпрокурор.

По его мнению, позиция НАБУ в этом деле подрывает доверие к правоохранительной и судебной системе.

«Так не должно быть. Законность в стране должна быть. Если руководство приняло неправильное, то идите в суд. Но если уже суд именем Украины принял решение, то ставьте точку и переходите к следующим делам», - добавил Пискун.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовного правонарушения. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.