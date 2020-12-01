Переход к рыночным тарифам на электрическую энергию для населения должен происходить по схожему сценарию, который ранее применялся при повышении цен на газ

Об этом заявил экономический обозреватель Андрей Блинов.

«В нашем случае действительно это должна быть политика тогда перехода к примерно такой же ситуации, которая сложилась, например, на рынке газа, где собственно цена для населения не субсидируется почти полностью или вообще полностью», - отметил Блинов.

По его словам, средневзвешенный тариф на электричество, который платит население оценивается 1,1 грн/кВт.год плюс-минус несколько копеек, в зависимости от месяца.

"Это связано с тем, что у нас очень большая часть населения, которая потребляет в среднем 120-125 кВт.ч. По действующей тарификации, причем она действует уже четвертый год, у нас есть до 100 кВт.ч для каждого домохозяйства, которые учитываются по тарифу 90 копеек», - добавил эксперт.

В такой ситуации, самым простым шагом для правительства был бы пересмотр тарифа на льготные 100 кВт.ч.

"Самый простой шаг для того, чтобы убрать определенную убыточность этого тарифа, - это повышение минимальной цены. Я имею в виду льготной так называемой цены до 100 киловатт. 90 копеек на сегодняшний день, учитывая, что 4 года тарифы не менялись, - она точно может быть изменена, хотя политически и социально, конечно, это неприятно", - считает эксперт.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.