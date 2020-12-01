Требование повысить тарифы на электрическую энергию для населения и приблизить их к рыночному уровню будет обязательно включено в новый меморандум Украины с Международным валютным фондом

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук в своем блоге для издания «Лига».

"МВФ последовательно выступает за приведение коммунальных тарифов для населения к экономически обоснованному уровню. Если этого не сделать, кредитов МВФ Украина не получит. МВФ пока выражает свои требования лично украинским чиновникам. После доведения цен на газ до рыночного уровня пришло время и электроэнергии. Это гарантированно войдет в текст нового меморандума, который будет в следующем году», - сообщил Кушнирук.

По его убеждению, вопрос приведения заниженных тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей давно назрел.

«Все годы промышленность и бизнес субсидировали население в энергетике. В условиях кризиса украинские предприниматели не могут позволить себе продолжать дотировать низкие цены на электроэнергию для населения», - отмечает эксперт.

Кушнирук уверен, что дальнейшее промедление с ликвидацией кросс-субсидирования на рынке электроэнергии приведет к коллапсу экономики.

"Низкие тарифы это всегда путь Венесуэлы. Если помните во времена, когда в Facebook, массово распространялись сообщения в которых Венесуэла приводилась образцом социальной справедливости потому что там бензин дешевле воды. Сегодня в Венесуэле две власти, талоны на еду, и миллиардные долги перед Россией. Такова цена тарифному популизму и коррупции", - подчеркнул экономист.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.

Ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.