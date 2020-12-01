Государство должно гарантировать сохранность вкладов населения в частных пенсионных фондах. Иначе это может привести к массовой потере гражданами своих сбережений. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в передаче «Время Голованова» на телеканале Украина 24.

Он напомнил, что в соответствии с проектом закона №2683, государство не гарантирует сохранность вкладов населения в частных пенсионных фондах.

"Это означает, что пенсионные сбережения, то есть эти отчисления каждого из нас, под большим риском. Можно все это (пенсионную реформу – ред.) создавать исключительно при одном условии, когда государство будет гарантировать деятельность этих фондов. И в случае, если какой-то из них обанкротится, тогда государство компенсирует полностью эти пенсионные сбережения, которые каждым из нас будут перечислены в эти фонды", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в ВР зарегистрированы два законопроекта относительно пенсионной реформы – №2683 и №4408. Глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что оба законопроекты являются враждебными к бизнесу, поскольку предусматривают увеличение расходов для него.

В то же время народный депутат Украины Муса Магомедов подчеркнул, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговое бремя, иначе такая реформа похоронит бизнес.