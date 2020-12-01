Верховная Рада Украины имела достаточно полномочий для введения зеленых тарифов в Украине в 2009 году, что способствует развитию возобновляемой энергетики в стране.

Об этом в статье для газеты «Юридическая практика» написал Григорий Берченко, доцент кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Он напомнил, что 47 народных депутатов Украины подали представление в Конституционный суд Украины с целью проверить наличие полномочий у Верховной Рады на запуск зеленых тарифов в Украине.

«Конституционный Суд Украины (КСУ) время от времени сталкивается с проблемой компетенции законодателя, предметом законодательного регулирования, его пределами, ведь именно нарушение таких пределов может приводиться в качестве аргумента неконституционности положений закона», - пишет эксперт.

Он провел анализ ряда европейских практик и подчеркнул, что парламент действовал в рамках своих полномочий. При этом Берченко указывает, что Верховная Рада Украины свободна в определении политики ценообразования, устанавливая предельный уровень тарифов, что является составляющей внутренней экономической и социальной политики.

«Вряд ли логично видеть ценовую сферу в этом списке как некую особую, которая имеет особый статус с точки зрения ее нормативного регулирования и должна основываться на подзаконной регламентации, при этом другие сферы должны подлежать регламентации законодательной», - сказал эксперт.

Также он сообщил, что правительство, в свою очередь, вправе осуществлять индивидуальное правовое регулирование в сфере тарифов, о чем свидетельствует ранее принятые решения КСУ.

Напомним, в августе 2020 года по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о зеленых тарифах.

Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей «зеленой» электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советник председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном Суде.

Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не подвергает сомнению законность «зеленых» тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.