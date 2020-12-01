В новом выпуске YouTube-канала «Знай ua» Катерина Котенкова рассказала о не слишком приятных сюрпризах, которые могут ожидать украинских пенсионеров в наступающем году.

Как известно, нынешняя социальная пенсия составляет 1769 гривен. Катастрофически маленькая сумма, на которую невозможно прожить. Но существует риск, что со следующего года и этого не станет, а взамен будет 600 гривен и то, не для всех. По крайней мере, такие предложения выдвигаются.

Подобные идеи звучат не впервые. Все началось еще в 2017 году, на этапе запуска пенсионной реформы. Именно тогда и были обновлены нормы стажа для выхода на пенсию. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо иметь как минимум 27 лет стажа, если стаж 17-27 лет, то работать придется до 63, если же только 15-17 лет – до 65.

Но тогда государство не слишком акцентировало наше внимание на том пункте, где говорится, что подобные нормы продержатся лишь до января 2021 года.

Напомним: те, кто уже имел 15 лет трудового стажа, но к своему 60-летию не набирал нужной цифры, могли оформить социальную выплату. Но со следующего года эту возможность отменят. Грубо говоря, украинцы, которым не хватает стажа, вообще могут остаться без денег.

При этом очень многие в действительности работают, но не оформлены официально. А некоторые находятся на заработках за границей. Как сообщает Котенкова, из 22 миллионов трудоспособного населения ЕСВ платят лишь 50 процентов.

На данный момент социальные выплаты рассчитывают так: вычисляют средний доход на члена семьи, и если он меньше прожиточного минимума, то оплачивают разницу. Если дохода вообще нет, человек получает 1712 гривен.

Но с начала 2021 года схема меняется: вы будете получать лишь свою заработанную и подтвержденную стажем пенсию.

Если вам исполняется 60, и при этом есть 15 лет стажа, то выплаты будут начисляться лишь по прошествии пяти лет. А если стажа нет, то денег не будет вообще.

Впрочем, Котенкова призывает не уделять слишком много внимания заявлениям чиновников, которым вскоре предстоит уйти. В Конституции чётко прописана обязанность государства защищать пенсионеров, а власть не пойдёт на то, чтобы переписывать Основной Закон.

Ранее Котенкова выражала свои сомнения, так ли благополучно пройдёт вакцинация украинцев, как нам обещают.

Также она указывала на проблемы, которые порождает власть олигархов.