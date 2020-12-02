Тарифы на электрическую энергию для населения на самом деле нужно поднимать почти в 2 раза и планы правительства в этом направлении оправданы
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала «Украина 24».
"Цена на электроэнергию для населения где-то вдвое меньше, чем рыночный уровень, который должен быть. За это платим все ровно мы все с вами, потребители, но не напрямую, а через налоги, через расходы государственных компаний. Поэтому на самом деле цены на электроэнергию для населения все равно надо поднимать почти вдвое", - отметил Фурса.
Он подчеркнул, что решение о приведении тарифов к рыночному уровню правильное и для него нужна политическая воля правительства.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в более чем четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.
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По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Эксперты отметили, что от решения по тарифам на ток зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.