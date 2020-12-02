Подозреваемые в рейдерском захвате предприятия бизнесмена, владельца "Агроинвест Холдинг" решили закончить начатое.

Об этом пишет "Информатор", передает "Апостроф".

Издание рассказывало, что летом 2020 произошел рейдерский захват предприятия Олега Кияшко. Тогда были первые попытки захвата дочернего предприятия "Труд 2012". В ночь на 26 июля 12 человек в балаклавах пытались захватить один из крупнейших агрохолдингов Харьковской области, но юристам "Труд 2012" удалось защитить предприятие и заблокировать преступную схему. Предприятие пытались отнять 23 сентября, 21 августа, 3 и 16 октября, 30 ноября. Как пишет издание, агрессорам в балаклавах удалось незаконным путем забрать у "Труд-2012" часть имущества - зерновозы с зерном. Так как Олег Кияшко находится под стражей, он не мог защитить свой бизнес.

"Дело против бизнесмена было сфальсифицировано, чтобы лишить его дееспособности и осуществить план по рейдерскому захвату. Злоумышленники выжидали момент, когда холдинг будет без защиты в виде Олега Кияшко. Именно бывший руководитель холдинга Басистый Владимир и его жена организовывали упомянутые атаки и сыграли далеко не последнюю роль в аресте бизнесмена", - пишет издание.

Сотрудникам удалось противостоять рейдерской атаке. Кечигивский райсуд установил беспочвенность изъятия и зерно было возвращено. Предприятие "Труд-2012" было передано в руки другим владельцам, а именно Басистому Владимиру и его супруге.

"Все это происходило незаконно. За один день изменить все документы в едином госреестре невозможно, да и люди не имеющие отношения к холдингу не могли получить на него права. Вопрос остается один, как же Басистый Владимир и его жена стали незаконно владеть "Труд-2012", которое принадлежит Олегу Кияшко, если бизнесмен не передавал им собственность? В этом разберутся правоохранительные органы. Настоящее уполномоченное лицо "Труд-2012" Олега Кияшко – Водорез Александр... Когда в июле Олега Кияшко без оснований задержали, злоумышленники полагали, что только у бизнесмена есть право подписи документов на "Труд 2012", и за время его незаконного удержания под стражей они успеют захватить и переоформить предприятие. Благодаря прозрачности и структурированности бизнеса, холдингу удалось оперативно отреагировать — назначить нового директора", - пишет издание.

27 июля Александр Водорез смог попасть на предприятие, через два дня - начать предварительный аудит. Однако, далее, как пишет СМИ, последовали атаки и незаконный захват имущества. Также подчеркивается, что в кэше гугла сохранилась информация, что по состоянию на 29 ноября предприятие принадлежало Олегу Кияшко.