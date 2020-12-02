Государственная регуляторная служба отломилась согласовать проект постановления правительства о порядке предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой металлургии", которая предоставляет льготы на электроэнергии металлургическому заводу Интерпайп-сталь олигарха Виктора Пинчука.

Как сообщается в решении ГРС, процедура выдачи соответствующих справок прописана так, что она фактически не предусматривает возможность для отказа выдачи справок и не предусматривает срок действия такого вида.

«Отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия «зеленой» электрометаллургии», - сообщается в решении ДРС.

Ведомство отмечает, что проект постановления правительства был разработан с нарушением ключевых принципов государственной регуляторной политики, таких как целесообразность и адекватность, и отмечается на несоответствия акта нормам законодательства.

Недавно Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась к министру эконом развития с призывом не предоставлять льготы на электроэнергию предприятиям «зеленой» металлургии, отметив, что это приведет к углублению кризиса задолженности перед производителями тока из альтернативных источников.

Как сообщалось, с 1 декабря 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который оплачивают все предприятия, вырос на 30% и составит 312,76 гривны за МВт-час. При этом для предприятий «зеленой металлургии» такой тариф составит– 91,73 грн/МВт-ч. Такое решение Нацкомиссия по тарифам приняла на заседании 4 ноября. До этого действовал общий тариф на передачу для всех в размере 240,23 грн/МВт-ч.

Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекта №3658, относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии - для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития зеленой энергетики.

Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании Интерпайп.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия было заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука и оно позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 года получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицький в интервью "БізнесЦензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" будет стоить около 100 млн грн, которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия разных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицький.