Правительство не заложило в проекте государственного бюджета-2021 ко второму чтению средства на частичную оплату производства зеленой электроэнергии в Украине, что четко предусмотрено действующим законодательством

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

По его словам, в проекте бюджета на следующий год правительство не заложило средств на финансирование солнечных электростанций, несмотря на то, что это предусмотрено законом. В частности, согласно закону, который приняли в начале августа 2020 года, государство должно финансировать около 20% производимой в течение года "зеленой" электроэнергии, а это более 11 млрд грн.

"Очень важно чтобы Кабмин урегулировал этот вопрос. Речь идет о привлечении из государственного бюджета 20% средств. На самом деле ситуация сегодня критическая. И несмотря на то, что инвесторы пошли на уменьшение "зеленого" тарифа не только для новых электростанций, но и для уже построенных, они сегодня все равно сталкиваются с неплатежами за произведенную электроэнергию", - рассказал Конеченков.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.