Министерство экономики и его глава Игорь Петрашко созвали закрытое заседание, на котором собираются в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы

Этим решением ГРС отменила приказ Минифраструкртуры о сокращении срока эксплуатации грузовых вагонов – как такой, что создаст экономические проблемы на украинском рынке.

Об этом заявил глава Ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Вчера, 1 декабря, была открытая встреча Государственной регуляторной службы с представителями практически всех ассоциаций и бизнеса. Говорили, что в данной редакции проект приказа Мининфраструктуры об ограничении срока эксплуатации вагонов вреден и неприемлем для бизнеса и для экономики Украины. Фактически тогда была подведена черта и, нам казалось, поставлена точка», - сообщил Каленков.



По его словам, участники рынка надеялись, что их пригласят для совместной разработки будущего приказа – ведь, безусловно, проблема качества вагонов существует, и она должна быть решена. «Мы надеялись, что будет разработан новый приказ, и при его разработке чиновники пойдут нормальным путем. То есть, сначала соберут рынок, посоветуются, а потом уже инициируют различные проекты решений. И это должно делать Мининфраструктуры, но никак не Минэкономики. Поэтому мы были удивлены, что Минэкономики сегодня собирает по этому поводу совещание», - рассказал Каленков.



Еще большее удивление вызывает у него тот факт, что Министерство экономики не пригласило на свое заседание никого из представителей ни украинского, ни международного рынка.



«Они хотели провести опять «междусобойчик». Не допустить представителей Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, отраслевых ассоциаций. Это путь в никуда. И это отличительная особенность вообще процедуры принятия именно этого приказа. Все делается втихаря, без привлечения рынка и реальных людей, которые работают в этой сфере. Для всех поведение Минэкономики стало большой неожиданностью. Насколько мы знаем, это было решение Петрашко. И можно только сожалеть об этом решении. А так как мы не были допущены, я очень сомневаюсь в продуктивности и даже в нужности этого совещания без представителей рынка», - резюмировал Каленков.



Напомним, Государственная регуляторная служба (ДРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.



В свою очередь АО «Укрзализныця» предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов - сроком до 45 лет. Что касается всех других типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продолжение срока службы по техническому состоянию.